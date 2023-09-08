Россияне под Купянском формируют "ударный кулак", используют тактику "мясных" штурмов

"Россияне продолжают готовить свои штурмовые подразделения, чтобы прорвать нашу оборону на Лимано-Купянском направлении. Они постоянно пытаются устраивать какие-то провокации, диверсии. Постоянно ведется очень интенсивный обстрел наших защитников", - рассказал Евлаш.

По его словам, россияне формируют "ударный кулак" возле населенного пункта Новоегоровка, которая сейчас является одним из эпицентров боевых действий на восточном фронте.

"Они (россияне - ред.) собирают сводные подразделения. Это остатки, скажем так, недобитых подразделений, ранее разбившихся Силы обороны. Сейчас наша разведка замечает, что они формируют их из разных таких остатков. Также привлекают уже к ведению боевых". действий всех, кого возможно. Только у них пополнение не происходит так, как раньше", - рассказал Евлаш.

Он добавил, что оккупанты привлекают в штурмовые отряды даже связистов. Также действует большое количество разных частных военных компаний и появляются новые.

Евлаш отметил, что тактика "мясных" штурмов в российских войсках еще со Второй мировой войны, когда они наступают за счет живой силы и бросания большого количества техники.

"Также фиксируем что на Лимано-Купянском направлении у них достаточно большие проблемы с техникой. Уже пытаются моделировать какие-то новые образцы. У них действительно есть проблемы и они продолжают такой тактикой продвижения вперед большими количествами применять, бросать всех на мясо и в горнило войны", - добавил он.

Бои на Лиманском и Купянском направлениях

Напомним, оккупанты активизировали наступление на Купянском и Лиманском направлениях. Согласно последним сведениям Генштаба ВСУ, захватчики не покидают намерений прорвать оборону наших войск, поэтому продолжают штурмы.

Британская разведка предполагает, что на фоне успеха ВСУ на юге российские оккупанты могут усилить наступление на направление Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев.

При этом Силы обороны отмечают, что оккупанты сосредоточились в районе Новоегоровки Луганской области, потому что хотят пробить так называемый "коридор".

Также россияне на Купянском направлении формируют "ударный кулак" из сотни тысяч военных. Однако им не хватает техники.