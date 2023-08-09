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Россияне во время штурмов бросают "на мясо" заключенных и мобилизованных, - ЦНС

Фото: мобилизованных россиян и заключенных бросают на штурмы вместо кадровых военных (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Русские берегут подготовленные войска, бросая на штурмы вместо них узников и мобилизованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

На штурмы украинских позиций отправляют неправильно подготовленный и укомплектованный личный состав из заключенных и мобилизованных. Лишь после успеха подобного штурма командование может применить кадровых военных.

"Такие методы используются практически вдоль всей линии фронта. Военное руководство врага не считается с большими потерями, ведь на осень планируется новая волна мобилизации в РФ", - отметили в ЦНС.

Мобилизация заключенных в РФ

С начала 2023 г. Минобороны России начало активно вербовать заключенных для участия в боевых действиях в Украине. Аналогичным способом набирали новобранцев и в частную военную компанию "Вагнер".

В мае Генштаб ВСУ сообщал, что время на подготовку мобилизованных заключенных сократили почти втрое из-за значительных потерь живой силы.

Недавно же появилась информация, что на оккупированных территориях Украины РФ планирует новую волну мобилизации заключенных. Кроме того, будут отправлять на фронт и тех, кто находится под следствием или в статусе подозреваемого.

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Мобилизация в РоссииВойна России против Украины