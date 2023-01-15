Россияне во время атаки выпустили половину из 36 "Калибров" и могут ударить еще, - Гуменюк

"Вчера мы видели, что они действительно снарядили пять ракетоносителей. Среди которых один подводный. И использовали ракеты типа "Калибр" во время массированной атаки. Если вчера в Черном море находился запас - 36 ракет, то около половины они использовали во время атаки и остаются на боевом дежурстве эти ракетоносители... Надо понимать, что они еще могут быть применены", - рассказала Гуменюк.

Напомним, вчера Украина оказалась под очередным массированным ракетным ударом оккупантов. Так, украинское ПВО уничтожило 25 из 38 российских ракет.

Добавим, что одна вражеская ракета попала в жилой дом в Днепре. По состоянию на утро известно о 19 погибших и 73 раненых. Остается неизвестной судьба более 40 человек.

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