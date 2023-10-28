Россияне под Авдеевкой понесли наибольшие потери за 2023 год, - разведка Британии

Британская разведка отмечает, что в течение последней недели в районе Авдеевки продолжаются тяжелые бои. Россия начала наступление на этом направлении в середине октября.

По данным разведки, оккупанты направили под Авдеевку до восьми бригад. Они понесли потери, которые, вероятно, являются самыми большими среди российских войск за 2023 год.

При этом российские так называемые военкоры критикуют тактику военных. Британская разведка считает, что характер российского вторжения остается таким же, как и в начале войны.

"Политические лидеры требуют захвата большей территории, но военные не могут совершить эффективные наступательные действия на оперативном уровне", - говорится в сообщении.

Бои за Авдеевку

Напомним, в этом месяце российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Россияне активно обстреливают город и соседние населенные пункты. Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наступление является самым масштабным с 2014 года.

Ранее британская разведка сообщала, что после штурмов в районе Авдеевки потери России в войне против Украины увеличились на 90%.

РБК-Украина спросило экспертов, станет ли Авдеевка вторым Бахмутом. О причинах наступления оккупантов - читайте в нашем материале.