Россияне за первые три часа "перемирия" 14 раз обстреляли Луганскую область

По его словам, в первые три часа обещанного перемирия, с 12:00 до 15:00 пятницы, 6 января, оккупанты 14 раз избивали из артиллерии.

"Коротко о 3 часах путинского "рождественского перемирия" в Луганской области. Рашисты 14 раз избивали из артиллерии и трижды штурмовали один из наших населенных пунктов", - написал Гайдай.

Он добавил, что в деоккупированных селах области люди целый день вынуждены сидеть в подвалах.