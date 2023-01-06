RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне за первые три часа "перемирия" 14 раз обстреляли Луганскую область

Фото: россияне за первые три часа перемирия 14 раз обстреляли Луганскую область (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские войска не придерживались обещанного Владимиром Путиным перемирия. В пятницу, 6 января, они трижды штурмовали один из населенных пунктов Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, в первые три часа обещанного перемирия, с 12:00 до 15:00 пятницы, 6 января, оккупанты 14 раз избивали из артиллерии.

"Коротко о 3 часах путинского "рождественского перемирия" в Луганской области. Рашисты 14 раз избивали из артиллерии и трижды штурмовали один из наших населенных пунктов", - написал Гайдай.

Он добавил, что в деоккупированных селах области люди целый день вынуждены сидеть в подвалах.

Отметим, что российский диктатор Владимир Путин поручил ввести так называемый режим прекращения огня на Рождество.

Напомним, Федоров сообщал, что россияне в Мелитополе начали переодеваться в гражданское , чтобы таким образом выискивать местных партизан.

Кроме того, представители оккупационной "полиции" в Мелитополе объявили в розыск своих военных за грабеж.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛуганск