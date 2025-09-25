Россияне проверяют телефоны учеников на оккупированных территориях: чего они боятся

В школах на оккупированных территориях Украины фиксируют новые случаи вмешательства в личное пространство детей. Под предлогом заботы о безопасности и якобы ошибок со стороны родителей, представители оккупационных администраций инициировали проверки гаджетов учеников.

По данным очевидцев, особое внимание уделяется установленным приложениям. В первую очередь россиян интересует наличие YouTube, Spotify и VPN-сервисов. Враг пытается намеренно лишить школьников возможности получать информацию из независимых источников и слушать современный контент, который не контролируется российской цензурой.

Информационная изоляция детей

Подобные меры направлены на полное формирование закрытой информационной среды. Уничтожая конфиденциальность школьников, враг стремится заменить свободный доступ к мировым медиа ресурсами, транслирующими кремлевскую пропаганду. Это позволяет ограничить влияние внешнего информационного пространства и закрепить контроль над будущими поколениями.

Отметим, что помимо вмешательства в личное пространство детей, кремлевская пропаганда начала обучать их альтернативной истории. В захваченных городах Донецкой и Луганской областей представители российского военно-исторического общества представили новые учебники по истории для учеников 5–7 классов. Их основная задача — навязать школьникам искаженную интерпретацию событий, касающихся прошлого региона и Украины в целом.