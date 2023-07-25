Россияне перевели четвертый энергоблок ЗАЭС в состояние "горячая остановка", - Энергоатом

В Энергоатоме отмечают, что такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки, ведь сейчас эксплуатация энергоблока должна осуществляться исключительно в состоянии "холодной остановки".

Президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что используя стратегический объект как военную базу, оккупационная администрация нарушает все нормы ядерной и радиационной безопасности станции.

В ведомстве говорят, что в связи с совершением противоправных действий, содержащих признаки состава уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 267 и 274 УК Украины, а также ст. 14 и 258 Котин обратился в Офис Генпрокурора Украины.

"Они в очередной раз нарушают требования лицензии на эксплуатацию, выданной Госатомрегулированием Украины (ДИЯРУ), о переводе всех блоков станции в холодную остановку, а также требования МАГАТЭ. Это сознательное и умышленное нарушение норм украинского и международного законодательства. Российских захватчиков ждет неотвратимое наказание", - говорится в заявлении.

В Энергоатоме добавляют, что обратились в МИД Украины и подчеркнули необходимость призвать МАГАТЭ принять меры влияния на оккупационную администрацию ЗАЭС для перевода всех энергоблоков станции в состояние "холодная остановка" и распространить соответствующую ноту среди стран - членов Агентства.

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция была захвачена оккупационными войсками 4 марта 2022 года. С этого момента неоднократно обнародовалась информация о заминировании территории станции, нескольких энергоблоков и пруда-охладителя.

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что россияне могут устроить теракт на оккупированной станции с выбросом радиации.

Генштаб ВСУ информировал, что захватчики могли заложить взрывчатку на крышах нескольких реакторов. В свою очередь МАГАТЭ заявили, что они пока не нашли взрывчатки, но их не допустили к осмотру всей территории АЭС.