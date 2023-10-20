Россияне перебрасывают личный состав и технику в сторону Мелитополя, - партизаны

Агенты сообщают, что такая переброска обусловлена большими потерями оккупантов на Запорожском направлении.

Кроме того, партизаны в рядах армии РФ сообщают, что захватчики активно работают над укреплением Мариуполя инженерными сооружениями и подготовкой к обороне города.

Что этому предшествовало

РБК-Украина сообщало, россияне привезли в Мариуполь около 5 тысяч солдат. Они будут задействованы в строительстве альтернативной логистической "нитки" - из Ростова-на -Дону через временно захваченные Мариуполь, Бердянск и Мелитополь в Крым.

Кроме того, оккупанты усилили патрулирование захваченного Мелитополя.

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