Россияне перебрасывают все больше сил в направлении Бердянска: подробности

Оккупанты продолжают перебрасывать большое количество военной техники в направлении Бердянска и Мариуполя. Также из России прибыли дополнительные подразделения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Дополнительные подразделения прибыли из России. Расселение произошло в районе так называемых "Каменских дач" под прикрытием большого количества гражданских граждан", - добавил советник городского головы Мариуполя.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Андрющенко уже рассказывал об аномально активном движении российской техники в Запорожскую область.

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