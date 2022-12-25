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Россияне перебрасывают все больше сил в направлении Бердянска: подробности

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Оккупанты продолжают перебрасывать большое количество военной техники в направлении Бердянска и Мариуполя. Также из России прибыли дополнительные подразделения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Как пишет Андрющенко:

  • большое количество техники зашло со стороны России и двинулось через Мангуш в направлении Бердянска и Мелитополя. Колонны частично доформировались в поселке Агробаза;
  • часть техники и живой силы, которая базировалась в селе Урзуф, были переброшены на Мангуш и включены в состав колонн, которые были сформированы в Мариуполе и Агробазе;
  • живая сила на грузовиках с прицепленными пушками малого калибра были перемещены из Урзуфа в сторону Бердянска;

"Дополнительные подразделения прибыли из России. Расселение произошло в районе так называемых "Каменских дач" под прикрытием большого количества гражданских граждан", - добавил советник городского головы Мариуполя.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Андрющенко уже рассказывал об аномально активном движении российской техники в Запорожскую область.

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Война в УкраинеЗапорожская область