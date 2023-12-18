Россияне спрятали почти все мощности своего флота: где находятся морские ракетоносители
Российский Черноморский флот спрятал в Новороссийске практически все серьезные корабли. Среди них есть и носители крылатых ракет "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер".
Так, согласно спутниковым снимкам OSINT исследователя MT Anderson за 17 декабря известно, что в настоящее время в порту Новороссийска находятся 20 российских судов, 10 из которых - ракетоносители.
Носители крылатых ракет "Калибр":
- 2 из 2 фрегатов типа "Адмирал Григорьевич";
- 3 из 3 морских ракетоносителей проекта 21631 "Буян-М";
- 4 из 4 подлодок проекта 636.3 "Варшавянка";
- 1 из 3 морских ракетоносителей проекта 22800 "Каракурт".
Другие корабли:
- 3 патрульных корабля проекта 22160 типа "Василий Быков" (из них один из зенитно-ракетных пушечных комплексов "Тор" на борту);
- 3 больших десантных корабля проекта 775;
- 1 большие десантные корабли проекта "Иван Грен";
- 3 тральщика проекта 266М "Аквамарин".
Черноморский флот РФ
Вчера спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российский флот в Черном и Азовском морях не так активен, как прошлой зимой. Возможно, оккупанты ждут больших морозов.
По данным Института изучения войны, российские военные используют морские корабли в качестве дополнения систем противовоздушной обороны (ПВО) во временно оккупированном Крыму. Одним из них стал корвет проекта "Циклон".
Кроме того, оккупанты пытаются маскировать свои потери в море. Недавно Главное управление разведки МО Украины сообщило, что министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил нового командира ракетного крейсера "Москва". И это, несмотря на то, что корабль был уничтожен в апреле 2022 года.
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