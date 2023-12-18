Россияне спрятали почти все мощности своего флота: где находятся морские ракетоносители

Российский Черноморский флот спрятал в Новороссийске практически все серьезные корабли. Среди них есть и носители крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер" .

Так, согласно спутниковым снимкам OSINT исследователя MT Anderson за 17 декабря известно, что в настоящее время в порту Новороссийска находятся 20 российских судов, 10 из которых - ракетоносители.

Черноморский флот РФ

Вчера спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российский флот в Черном и Азовском морях не так активен, как прошлой зимой. Возможно, оккупанты ждут больших морозов.

По данным Института изучения войны, российские военные используют морские корабли в качестве дополнения систем противовоздушной обороны (ПВО) во временно оккупированном Крыму. Одним из них стал корвет проекта "Циклон".

Кроме того, оккупанты пытаются маскировать свои потери в море. Недавно Главное управление разведки МО Украины сообщило, что министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил нового командира ракетного крейсера "Москва". И это, несмотря на то, что корабль был уничтожен в апреле 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.