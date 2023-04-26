Россияне пять раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей

С начала суток, по состоянию на 17:00, российские оккупанты 5 раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской области. Зафиксировано более 30 приходов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативного командования "Север".

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - пишет командование.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам помощника командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Евгения Силкина, большинство населения Черниговской и Сумской областей, проживающее рядом с границей с Россией и Беларусью, было эвакуировано из-за того, что враг использует территорию в качестве полигона

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