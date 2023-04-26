RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне пять раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей

Фото: российский оккупант (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток, по состоянию на 17:00, российские оккупанты 5 раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской области. Зафиксировано более 30 приходов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативного командования "Север".

Как пишет командование:

  • с 10:58 до 11:38 зафиксировано 3 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Янжуловка;
  • с 10:45 до 11:36 зафиксировано 2 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Медведевка.
  • с 11:56 до 12:50 зафиксировано 6 приходов, вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Медведевка.
  • с 13:30 до 14:00 зафиксировано 6 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии, в район населенного пункта Заречье.
  • с 14:40 до 14:54 зафиксировано 17 приходов, вероятно, из миномета 82 мм, в районе населенного пункта Карповичи.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - пишет командование.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам помощника командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Евгения Силкина, большинство населения Черниговской и Сумской областей, проживающее рядом с границей с Россией и Беларусью, было эвакуировано из-за того, что враг использует территорию в качестве полигона

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьЧерниговская областьВойна в Украине