Россияне особенно активны на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

Ситуация на фронте 19 сентября характеризуется особенной активностью россиян на Покровском и Кураховском направлениях. Там враг применяет все силы и средства для достижения своих целей. Всего с начала суток произошло 95 боев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Как сообщили в Генштабе, за сутки от атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской и Черниговской областей.

Артиллерийские обстрелы противник нанес по Николаевке, Бобиловке, Обильному, Прогрессу, Журавке и Свободной Слободе; под ударами авиации оказались Яструбино, Павловка, Кекино, Руднево, Реки и Большая Рыбица.

Также противник нанес 11 авиационных ударов по территории Курской области, применив 14 КАБов.

Ситуация на направлениях

Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты однажды пытались совершить штурм оборонительных рубежей украинского войска в районе Волчанск.

На Купянском направлении противник четырежды активно шел на позиции наших подразделений в районе Синьковки, Стельмаховки и Глушковки, одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев возле Макеевки, Чернещины, Невского и Торского. Пять боестолкновений завершились без успеха для противника, еще два - продолжается.

На Северском направлении возле населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Выемка защитники украинской земли отбили три атаки оккупационной армии, еще четыре атаки.

На Краматорском направлении захватчики совершали штурм позиций нашего войска возле Курдюмовки. Атака врага отражена.

На Торецком направлении количество вражеских атак выросло до семи. Враг сосредоточил свои усилия в районе Торецка, Щербиновки и Нелиповки, где произошло четыре боестолкновения, три атаки противника до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты, при поддержке авиации, предприняли уже 22 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецкая, Гродовки, Миролюбовки, Николаевки, Новогрудки и Мариновки. Силы обороны сдерживают давление и в настоящее время отразили 16 атак противника, шесть атак - еще продолжается. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои возле Цукуриного, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день отражены 13 из 36 атак оккупационной армии. Идут ожесточенные бои.

На Времивском направлении противник, при поддержке авиации, четырежды шел на штурм позиций наших подразделений неподалеку от Угледара, Ровно и Катериновки. Продолжается два боестолкновения.

На Ореховском направлении оккупанты предприняли три попытки атаковать наши подразделения возле Пятихаток и в направлении Новоандреевки. Также террористическая армия обстреляла неуправляемыми авиационными ракетами Каменское.

На Приднепровском направлении противник нанес авиационный удар по району Николаевки Херсонской области. Также захватчик не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, так сегодня им было совершено три атакующих действия, в настоящее время одно боестолкновение продолжается.