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Россияне в оккупированном Мелитополе расселяют своих завезенных врачей и учителей в студенческие общежития, - ЦНС

Фото: Россияне в Мелитополе расселяют своих завезенных врачей и учителей в студенческие общежития (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Россияне продолжают свозить во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области своих врачей и учителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Гастролеров" из РФ захватчики расселяют в студенческих общежитиях, пока не найдут им "ничейную" квартиру.

В ЦНС отметили, что у россиян есть кадровый дефицит, ведь большинство местных специалистов уехало из региона.

Кроме этого, выехало большинство студентов. Они не учатся в "псевдоуниверситетах врага и в пустые общежития расселяют "гастролеров".

"Вообще большинство населения выехало ТОТ (временно оккупированных территорий - ред.) и в дальнейшем свезенных россиян заселяют в пустые дома украинцев", - добавили в Центре нацсопротивления.

Напомним, российские оккупанты массово перемещают своих солдат и военную технику в Мелитополь. 1 марта там была замечена вражеская колонна.

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