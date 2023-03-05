Россияне в оккупированном Мелитополе расселяют своих завезенных врачей и учителей в студенческие общежития, - ЦНС

"Гастролеров" из РФ захватчики расселяют в студенческих общежитиях, пока не найдут им "ничейную" квартиру.

В ЦНС отметили, что у россиян есть кадровый дефицит, ведь большинство местных специалистов уехало из региона.

Кроме этого, выехало большинство студентов. Они не учатся в "псевдоуниверситетах врага и в пустые общежития расселяют "гастролеров".

"Вообще большинство населения выехало ТОТ (временно оккупированных территорий - ред.) и в дальнейшем свезенных россиян заселяют в пустые дома украинцев", - добавили в Центре нацсопротивления.