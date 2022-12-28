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Россияне окапываются на юге оккупированного Крыма: спутниковый снимок

Фото: оккупанты окапываются на юге Крыма (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска роют окопы на юге оккупированного Крыма. Спутник зафиксировал оборонительные сооружения оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на швейцарского OSINT-аналитика Бенджамина Питте в Twitter.

Российские оккупанты вырыли окопы вокруг радиолокационной станции возле села Лазурное на юге Крыма. Исследователь объяснил, что вырытые траншеи видны на спутниковых снимках высокого разрешения.

По словам Питте, вероятно, вражеских окопов стало больше, а система расширилась после того, как были сделаны спутниковые снимки.

Фото: появились спутниковые снимки российских окопов на юге Крыма (twitter.com/COUPSURE)

Напомним, по данным местных СМИ, в Крыму россияне ищут людей, которых хотят отправить рыть окопы в Мелитополе.

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