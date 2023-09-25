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Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона из артиллерии, есть жертвы

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные обстреляли жилые кварталы Херсона из артиллерии вечером 25 сентября. В результате атаки погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской областной прокуратуры Telegram.

"В результате массивного обстрела погибли три человека - два мужчины и женщина. Они находились на улице", - говорится в сообщении. 

При этом еще двое горожан получили ранения. Они госпитализированы. 

Также в результате обстрела повреждены жилые дома, торговые точки, автотранспорт.

 
Фото: Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона из артиллерии (t.me/phogovua)

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правого берега региона, российские террористы ежедневно наносят удары по области, в том числе и Херсону. Для обстрелов используются тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

По словам главы пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, террористы стали чаще использовать беспилотники для ударов по скоплениям гражданских.

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ХерсонВойна России против Украины