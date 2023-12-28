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Россияне обстреляли Запорожскую область, двое погибших, есть раненые

Фото: россияне обстреляли Запорожскую область, двое погибших, есть раненые (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы из артиллерии обстреляли село Беленькое Запорожской области. В результате ударов погибли два человека, есть и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко.

Обстрел произошел около 11:40. Враг ударил по береговой линии реки Днепр в селе Беленькое. 

"В результате обстрела российскими террористами погибли двое гражданских мужчин, еще трое ранены. Взрывной волной поврежден автомобиль. Соболезнования родным погибших", - рассказал Малашко.

Обстрелы Запорожской области

Запорожскую область с постоянной периодичностью обстреливает Россия после масштабного вторжения в Украину, используя разные виды вооружения.

За прошедшие сутки, 27 декабря, как рассказывал Малашко, россияне открыли огонь по 25 населенным пунктам региона. В общей сложности был зафиксирован 151 удар.

"Поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов. Мирные жители не пострадали", - рассказал глава ОВА.

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