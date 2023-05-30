Россияне обстреляли Волчанск в Харьковской области: есть раненый

Российские военные сегодня, 30 мая, обстреляли город Волчанск в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
"Сегодня оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск. Предварительно, из минометов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что были повреждены жилые дома, получил ранения 72-летний местный житель.
Также примерно в 15:00 российские военные совершили обстрел пгт Ковшаровка Купянского района. По предварительным данным, оккупанты применили управляемую авиабомбу ФАБ-250.
Российские войска после деоккупации части региона регулярно обстреливают Купянский район и город Волчанск.
Полиция и прокуратура сообщают о разрушениях гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения. Власти области призывают людей к эвакуации в более безопасные части Харьковской области.
Напомним, что Харьковская область подверглась очередному обстрелу со стороны российских оккупантов в субботу, 27 мая. В результате чего погиб мужчина, женщина получила ранения.
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