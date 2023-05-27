Оккупанты вновь обстреляли Харьковскую область, есть жертвы

Харьковская область подверглась очередному обстрелу со стороны российских оккупантов в субботу, 27 мая. В результате чего погиб мужчина, женщина получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Харьковской области в Telegram .

По данным правоохранителей, в городе Купянск в результате обстрела погиб 60-летний местный житель. Мужчина находился во дворе дома.

При этом в селе Циркуны получила осколочные ранения женщина 1944 года рождения. Ее госпитализировали.

На местах происшествий работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.

Фото: Оккупанты вновь обстреляли Харьковскую область (t.me/police_kh_region)

Харьковская область

После освобождения Харьковской области от захватчиков, российские военные продолжают осуществлять ракетные атаки в этой области. Кроме того, оккупанты атакуют территории Харьковской области с использованием минометов и артиллерийских орудий.

Практически каждый день оккупанты наносят удары по Волчанску, Купянску и Двуречной, как с территории РФ, так и с захваченных участков Харьковской и Луганской областей.

Так, сегодня россияне обстреляли село Шиповатое Купянского района, в результате чего погибла 61-летняя женщина, а осколочные ранения получил мужчина 60 лет.

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