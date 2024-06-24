RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Одессы, есть раненые

Фото: россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Одессы, есть раненые (t.me/od_patrolpolice)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы нанесли удар по гражданской инфраструктуре Одессы. В результате обстрела есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.

"В результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе. Сейчас уже известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, их количество уточняется", - пишет Кипер. 

Глава ОВА добавил, что сейчас также продолжается ликвидация пожара. 

Экипажи патрульной полиции тем временем регулируют дорожное движение и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорта.

 

Фото: россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Одессы, есть раненые (t.me/od_patrolpolice)

Известно о двух пострадавших 

Как рассказал городской голова Одессы Геннадий Труханов, на данный момент известно о двух пострадавших. 

Количество пострадавших возросло 

По состоянию на 09:54 известно о трех пострадавших: 

  • 19-летнего парня;
  • двух мужчин 50 и 58 лет. 

"Раненые госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь.  Ликвидация последствий атаки врага продолжается", - добавил Кипер. 

Обстрел Одессы 24 июня

Сегодня, 24 июня, около 8 утра в Одессе раздался взрыв. Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ПВО) заявляли об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления, однако позже заявили о двух ракетах, которые двигались в направлении Одессы и Одесского района.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна в Украине