Российские террористы нанесли удар по гражданской инфраструктуре Одессы. В результате обстрела есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.
"В результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе. Сейчас уже известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, их количество уточняется", - пишет Кипер.
Глава ОВА добавил, что сейчас также продолжается ликвидация пожара.
Экипажи патрульной полиции тем временем регулируют дорожное движение и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорта.
Фото: россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Одессы, есть раненые (t.me/od_patrolpolice)
Как рассказал городской голова Одессы Геннадий Труханов, на данный момент известно о двух пострадавших.
По состоянию на 09:54 известно о трех пострадавших:
"Раненые госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Ликвидация последствий атаки врага продолжается", - добавил Кипер.
Сегодня, 24 июня, около 8 утра в Одессе раздался взрыв. Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ПВО) заявляли об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления, однако позже заявили о двух ракетах, которые двигались в направлении Одессы и Одесского района.
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