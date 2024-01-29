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Россияне обстреляли гражданский автомобиль на границе Черниговской области

Фото: россияне обстреляли гражданский автомобиль на границе Черниговской области (cn.npu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

На границе Черниговской области российские террористы 29 января, вероятно, из дрона атаковали гражданский автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Как сообщили в полиции, в результате атаки поврежден автомобиль с мирными людьми, которые ехали в больницу.

Водитель автомобиля ВАЗ-2107 объяснил полицейским, что двигался с тремя пассажирами из пограничного села в райцентр в больницу. В деревне, близ перекрестка дорог, люди услышали сильный взрыв и увидели вспышку - вероятно, вражеский дрон сбросил неизвестный взрывной предмет.

В результате взрыва обломками посек автомобиль. Все четыре человека в салоне уцелели.

Фото: россияне обстреляли гражданский автомобиль на границе Черниговской области(t.me/UA_National_Police)

Попытки россиян прорваться в Украину

Российские оккупанты не оставляют попыток проникнуть на территорию Черниговской и Сумской областей. Ранее военные предупреждали об угрозе ДРГ в Сумской области и отмечали, что возле границы с РФ до сих пор опасно.

Недавно в Черниговской области российская ДРГ расстреляла гражданский автомобиль. В результате атаки погиб мужчина.

В Сумской области российская ДРГ 27 января расстреляла брата и сестру. Они погибли.

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