Россияне обстреляли центр Торецка из артиллерии

"Террористы обстреляли город Торецк из артиллерии, попали в самый центр", - написал он.

Напомним, сегодня оккупанты обстреляли Покровск из "Ураганов" и запрещенных кассетных боеприпасов.

РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки захватчики снова обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атаки погиб один гражданский, еще восемь человек получили ранения.

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