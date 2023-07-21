ua ru
Пт, 21 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли Торецкую громаду в Донецкой области: погибли двое детей

Новина українською →
Дружба, Пятница 21 июля 2023 16:27
Россияне обстреляли Торецкую громаду в Донецкой области: погибли двое детей Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 21 июля, обстреляли село Дружба в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Около трех часов дня россияне обстреляли поселок из артиллерии - один из снарядов попал во двор, где находились дети, - 10-летний мальчик и 16-летняя девочка.

"Брат и сестра. Они получили ранения, несовместимые с жизнью", - пишет Кириленко.

Россияне обстреляли Торецкую громаду в Донецкой области: погибли двое детей

Фото: Последствия удара (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

Также сообщается, что в том же поселке во время обстрела была ранена пожилая женщина - она доставлена в больницу.

Обстрелы Донецкой области

Донецкая область остается в эпицентре боевых действий. Активные бои продолжаются в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а также в направлении Волновахи.

Российские оккупанты обстреливают из тяжелого вооружения прифронтовые населенные пункты. Всего, по предварительным оценкам, в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения погибли по меньшей мере 1563 гражданских лица, ранения получили более 3700 человек.

Сегодня сообщалось, что россияне за сутки обстреляли несколько направлений в Донецкой области, в результате чего погибли два человека, еще двое получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донецкая область Война в Украине
NEWS
"Прилеты" в Одесской и Черниговской областях: детали очередной ракетной атаки РФ
"Прилеты" в Одесской и Черниговской областях: детали очередной ракетной атаки РФ
DAILY
Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста