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Россияне обстреляли Сумскую область из САУ и минометов: повреждены дома

Иллюстративное фото: россияне обстреляли Сумскую область из САУ и минометов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты уже трижды атаковали приграничье Сумской области. Они вели обстрелы из минометов и самоходной артиллерийской установки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

С 07:20 до 08:05 было зафиксировано 8 приходов в районе населенного пункта Середина-Буда, вероятно, из миномета 120 мм. Из-за обстрелов были повреждены три частных дома.

С 10:38 до 10:55 стало известно о шести приходах в районе населенного пункта Стариковое, вероятно из САУ.

Еще 5 приходов в районе Студенок зафиксировано с 10:30 до 10:45. Обстрел, вероятно, велся из миномета 120 мм.

В результате обстрелов нет потерь среди личного состава и техники. Информация о потерях среди местного населения также не поступала.

Напомним, 18 марта оккупанты обстреляли четыре общины в Сумской области.

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