Россияне обстреляли Сумскую область разных видов оружия: есть повреждения

Сегодня, 13 января, россияне нанесли 55 ударов по приграничным районам Сумской области, оккупанты использовали различные виды вооружения: ракеты, мины, снаряды и взрывные устройства, сбрасываемые с беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Под российские обстрелы сегодня попали три общины, в результате атаки там была повреждена гражданская инфраструктура и линии электросетей.
В частности:
"Во всех случаях - без жертв и пострадавших", - заявил Живицкий.
Напомним, сегодня российские военные по реактивной артиллерии нанесли атаки по территории Сумской и Черниговской областей.
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