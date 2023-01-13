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Россияне обстреляли Сумскую область разных видов оружия: есть повреждения

Фото: россияне обстреляли Сумскую область разных видов оружия (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 13 января, россияне нанесли 55 ударов по приграничным районам Сумской области, оккупанты использовали различные виды вооружения: ракеты, мины, снаряды и взрывные устройства, сбрасываемые с беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Под российские обстрелы сегодня попали три общины, в результате атаки там была повреждена гражданская инфраструктура и линии электросетей.

В частности:

  • Эсманьскую общину россияне обстреляли из минометов и реактивной системы залпового огня "Град", всего зафиксировано 30 прилетов. Поврежден дом и несколько дворов местных жителей.
Фото: последствия обстрелов в Эсманьском обществе.
  • Белопольское общину враг ударил из минометов, по общине было 14 прилетов. В результате обстрела повреждена школа в селе Павловки, частный жилой дом и линии электросетей.
  • По Краснопольской общине оккупанты совершили ракетный обстрел из вертолета, было зафиксировано 8 прилетов. Однако впоследствии россияне сбросили еще и 3 взрывных устройства с беспилотников.

"Во всех случаях - без жертв и пострадавших", - заявил Живицкий.

Напомним, сегодня российские военные по реактивной артиллерии нанесли атаки по территории Сумской и Черниговской областей.

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Сумская область