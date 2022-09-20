ua ru
Вт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне обстреляли Сумскую область: поврежденная амбулатория и ЛЭП

Новина українською →
Сумская область, Вторник 20 сентября 2022 20:10
Россияне обстреляли Сумскую область: поврежденная амбулатория и ЛЭП Фото: в результате обстрела Сумской области была повреждена амбулатория и ЛЭП (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли село Юнаковка Сумской области. В результате атаки была повреждена амбулатория и линия электросети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

""Прилеты" со стороны России были прямо посреди улицы. Всего было более 10 взрывов. Некоторые снаряды разорвались на человеческих огородах. Обломки взрывчатки также повредили линию электросети, в двух домах выбиты все стекла", - написал он.

Живицкий сообщил, что электроснабжение в селе уже возобновлено.

Обломками снарядов также были выбиты окна Юнаковской амбулатории.

Кроме того, из-за обстрелов вблизи одного домохозяйства погибла коза.

Напомним, вчера в результате обстрелов Сумской области пострадали проживающие в Краснопольской общине мужчина и женщина.

18 сентября в Сумской области в результате вражеских обстрелов погиб мужчина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область
NEWS
Путин может готовиться к проведению мобилизации, - Белый дом
Путин может готовиться к проведению мобилизации, - Белый дом
DAILY
Братские могилы, пытки и руины. Что Россия оставила в Изюме за полгода оккупации
Анастасия Рокитна, Виталий Носач Братские могилы, пытки и руины. Что Россия оставила в Изюме за полгода оккупации