Россияне обстреляли Сумскую область: есть раненая

По данным ОК Север, в результате российского обстрела Сумской области сегодня, 1 октября, была ранена местная жительница города Дружба.

"В результате обстрела произошло возгорание ряда зданий. Предварительно, ранена местная женщина. В настоящее время она находится в больнице", - сообщили в командовании.

Ситуация в Сумской области

После освобождения Сумской области от россиян весной прошлого года оккупанты регулярно обстреливают авиацией, артиллерией и минометами приграничные территории.

Поэтому в этом году власти региона даже решили создать 5-километровую отселенную зону вдоль границы с РФ.

Недавно россияне из артиллерии обстреляли Великописаревскую общину в Сумской области. Из-за атаки погиб 47-летний мужчина, а 40-летняя женщина получила ранения.

Позже российские кафиры нанесли артиллерийский удар по территории Ворожбянской общины, при обстреле ранения получил местный житель.

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