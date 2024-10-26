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Россияне обстреляли Староконстантинов: под ударом оказалась гостиница (фото, видео)

Украина, Суббота 26 октября 2024 17:13
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Россияне обстреляли Староконстантинов: под ударом оказалась гостиница (фото, видео) Фото: Враг продолжает терроризировать мирное население Хмельницкой области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты обстреляли Староконстантинов в Хмельницкой области. Под ударом оказались гостиница и жилая застройка города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Сегодня ночью враг снова направил ударные БПЛА "Shahed" в г. Староконстантинов. В результате обстрелов в городе возникли возгорания, которые быстро ликвидировали чрезвычайники", - сообщили спасатели.

Несмотря на серьезность ситуации, обошлось без жертв и травм среди населения.

"Уважаемые граждане! Призываем вас соблюдать осторожность и соблюдать меры безопасности во время сигнала "Воздушная тревога", - отметили в ГСЧС.

Обстрел Украины

Напомним, что российские войска в ночь на 26 октября запустили Украиной почти 100 дронов и ракет. ПВО обезвредило более 40 дронов-камикадзе.

В частности, в Хмельницком исчезло энергоснабжение в результате атаки 26 октября. Также частично обесточены несколько населенных пунктов Хмельницкого района.

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