Россияне обстреляли Староконстантинов: под ударом оказалась гостиница (фото, видео)
Российские оккупанты обстреляли Староконстантинов в Хмельницкой области. Под ударом оказались гостиница и жилая застройка города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Сегодня ночью враг снова направил ударные БПЛА "Shahed" в г. Староконстантинов. В результате обстрелов в городе возникли возгорания, которые быстро ликвидировали чрезвычайники", - сообщили спасатели.
Несмотря на серьезность ситуации, обошлось без жертв и травм среди населения.
"Уважаемые граждане! Призываем вас соблюдать осторожность и соблюдать меры безопасности во время сигнала "Воздушная тревога", - отметили в ГСЧС.
Обстрел Украины
Напомним, что российские войска в ночь на 26 октября запустили Украиной почти 100 дронов и ракет. ПВО обезвредило более 40 дронов-камикадзе.
В частности, в Хмельницком исчезло энергоснабжение в результате атаки 26 октября. Также частично обесточены несколько населенных пунктов Хмельницкого района.
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