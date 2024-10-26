Россияне обстреляли Староконстантинов: под ударом оказалась гостиница (фото, видео)

Российские оккупанты обстреляли Староконстантинов в Хмельницкой области. Под ударом оказались гостиница и жилая застройка города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"Сегодня ночью враг снова направил ударные БПЛА "Shahed" в г. Староконстантинов. В результате обстрелов в городе возникли возгорания, которые быстро ликвидировали чрезвычайники", - сообщили спасатели.

Несмотря на серьезность ситуации, обошлось без жертв и травм среди населения.

"Уважаемые граждане! Призываем вас соблюдать осторожность и соблюдать меры безопасности во время сигнала "Воздушная тревога", - отметили в ГСЧС.