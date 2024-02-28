Россияне обстреляли Северск и Курахово в Донецкой области: погибла женщина, есть раненые

Жертва удара РФ

После обеда враг нанес удар по Северску, из-за чего 69-летняя горожанка получила травмы, несовместимые с жизнью. На момент атаки она находилась неподалеку от собственного дома.

"Тип вооружения устанавливается", - сообщили в прокуратуре.

Раненые

Около 06:30, армия РФ осуществила авиаудар по селу Желанное Покровского района. Средство поражения попало по одной из улиц, где в то время шла местная жительница 62 лет. Женщину госпитализировали с травмой головы и переломом.

Кроме того, под прицел оккупантов в очередной раз попал город Курахово. В результате ракетного обстрела, находясь в торговом павильоне, получила травмы 22-летняя продавщица. Ее с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга доставили в медицинское учреждение.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Уже в 15:00 враг атаковал, вероятно, FPV-дроном Часов Яр, где возле автомобиля получил множественные ранения мужчина 40 лет.

Расследование

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.

Россияне обстреливают населенные пункты в Украине

Российские войска обстреляли центр Купянска 28 февраля, использовав авиабомбы. Погибли два человека, еще одна женщина получила ранения, под завалами могут быть еще люди.

Также российские войска обстреляли Курахово Покровского района Донецкой области. Повреждена местная спасательная часть.