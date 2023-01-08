Россияне обстреляли еще одну ТЭС на Рождество: подробности

"В Сочельник оккупанты в очередной раз атаковали одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, которое уже подвергалось террористическим обстрелам", - сказано в сообщении.

К счастью, люди не пострадали.

В результате атаки было повреждено оборудование ТЭС. Сразу после окончания обстрелов энергетики начали оперативно ликвидировать последствия.

Отмечается, что это уже 25-й террористический обстрел энергетических объектов ДТЭК.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений электроэнергии, ведь россияне могут нанести новые ракетные удары по гражданской и энергетической инфраструктуре.

Кроме того, в ДТЭК рассказали, какой урон иранские дроны наносят энергосистеме.

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