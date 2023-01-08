RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли еще одну ТЭС на Рождество: подробности

Иллюстративное фото: россияне обстреляли еще одну ТЭС на Рождество (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли еще одну из тепловых электростанций 6 января, в канун Рождества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"В Сочельник оккупанты в очередной раз атаковали одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, которое уже подвергалось террористическим обстрелам", - сказано в сообщении.

К счастью, люди не пострадали.

В результате атаки было повреждено оборудование ТЭС. Сразу после окончания обстрелов энергетики начали оперативно ликвидировать последствия.

Отмечается, что это уже 25-й террористический обстрел энергетических объектов ДТЭК.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений электроэнергии, ведь россияне могут нанести новые ракетные удары по гражданской и энергетической инфраструктуре.

Кроме того, в ДТЭК рассказали, какой урон иранские дроны наносят энергосистеме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭСЭлектроэнергияДТЭКВойна России против Украины