Россияне обстреляли еще один мост в Покровске

Обстрел произошел около 05:40.

"...затруднено передвижение по путепроводу «Восточный». Пока для движения открыта одна сторона. Просим учесть это во время передвижения по городу", - добавляет МВД.

Ситуация на Покровском направлении

В течение последних месяцев, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), на Покровском направлении фиксируется наибольшее количество боев. Где иногда, боевые столкновения больше трети от всех боев за сутки. Например, за прошедшие сутки, 12 сентября, Силы обороны отбили 36 штурмовых атак.

Также вчера террористы разрушили Дмитриевский мост в прифронтовом Покровске. Конструкция соединяла город с Мирноградом.