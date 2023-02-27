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Россияне обстреляли село в Сумской области и ранили женщину (фото)

Фото: Россияне обстреляли село в Сумской области и ранили женщину (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные нанесли удар по селу Строительное в Сумской области и ранили одну женщину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"26 февраля 2023 года оккупанты с территории РФ обстреляли с. Строительное Шосткинского района", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что ранения получила женщина, которая находилась недалеко от своего жилья. Повреждены несколько частных домов и местный магазин.

Российские военные совершили обстрел из ствольной артиллерии. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что в понедельник, 27 февраля, россияне из минометов обстреляли пограничники Сумской области.

Российские оккупанты атаковали приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской области. Для обстрелов они использовали реактивные системы залпового огня, дроны и минометы.

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