Россияне обстреляли село в Изюмском районе: есть погибшая и раненый

"Враг продолжает бить и по гражданскому населению. Сегодня около 12 часов враг обстрелял село Першотравневое Изюмского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один мужчина около 50 лет получил ранения и был госпитализирован.

Фото: Першотравневое (deepstatemap.live)

"Женщина около 70 лет, к сожалению, погибла", - рассказал глава области.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области, которые находятся вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.

К примеру, недавно враг обстрелял Купянский район региона. В результате получили ранения пять человек.

Также россияне обстреляли Волчанск Харьковской области. Ранение получил 84-летний гражданский.