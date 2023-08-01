Россияне обстреляли село в Изюмском районе: есть погибшая и раненый

Российские войска сегодня, 1 августа, обстреляли село Першотравневое в Харьковской области. В результате вражеской атаки погибла женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Враг продолжает бить и по гражданскому населению. Сегодня около 12 часов враг обстрелял село Першотравневое Изюмского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один мужчина около 50 лет получил ранения и был госпитализирован.
Фото: Першотравневое (deepstatemap.live)
"Женщина около 70 лет, к сожалению, погибла", - рассказал глава области.
Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области, которые находятся вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.
К примеру, недавно враг обстрелял Купянский район региона. В результате получили ранения пять человек.
Также россияне обстреляли Волчанск Харьковской области. Ранение получил 84-летний гражданский.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.