Россияне обстреляли село в Херсонской области: погибла женщина

Как сообщается, около 12:00 оккупанты нанесли артиллерийский удар по населенному пункту Никольское. Один из снарядов попал во двор пожилой женщины.

Прибывшим на место трагедии врачам осталось лишь констатировать смерть. Женщина получила ранения несовместимые с жизнью.

Обстрел Херсонской области

После освобождения украинскими воинами Херсона от оккупации, в ноябре 2022 года, российские военные регулярно наносят удары по подконтрольной Украине части региона по артиллерии и другому вооружению.

Так, вчера захватчики обстреляли Бериславский район Херсонской области. В результате чего один человек получил ранения.

Также российские оккупанты нанесли удар по Херсону, один человек получил ранения.