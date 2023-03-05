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Россияне обстреляли село в Херсонской области: три человека погибли

Иллюстративное фото: россияне обстреляли село в Херсонской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли из минометов село Понятовка Дарьевской общины Херсонской области. В результате вражеской атаки погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Сегодня в обед армия РФ из минометов ударила по селу Понятовка Дарьевской общины. Враг целенаправленно атаковал жилой дом, в котором находились мирные люди", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, из-за вражеской атаки погибли трое гражданских жителей Херсонской области.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в результате обстрела погибла женщина и двое детей.

Напомним, вчера россияне 78 раз обстреляли Херсонскую область, один человек погиб, еще трое пострадали.

Ранее захватчики сбросили гранату с беспилотника на автомобиль полицейских в Антоновке, четыре человека получили ранения.

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