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Россияне обстреляли Селидово в Донецкой области, есть жертва, среди раненых - ребенок

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики в ночь на 8 февраля обстреляли город Селидово в Донецкой области. В результате атаки погиб один человек, еще семеро - получили ранения.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"По меньшей мере один человек погиб и семь ранены в результате ночных обстрелов Селидово. Среди раненых - ребенок 2017 года рождения", - сообщил он. 

По его словам, россияне семь раз обстреляли город. В результате атаки повреждены семь многоэтажек, три частных дома, три учебных заведения и админздание. Кроме того, пострадали восемь автомобилей.

"Это - только предварительно известные последствия. Точные масштабы нанесенного ущерба устанавливаем", - подчеркнул глава ОГА.

 

Фото: Россияне обстреляли Селидово в Донецкой области (t.me/VadimFilashkin_donoda)

Обстрелы населенных пунктов в Донецкой области

Недавно сообщалось, что российская армия уже более двух недель регулярно наносит удары по Мирнограду в Донецкой области. В результате очередного обстрела была разрушена школа.

Позже РФ нанесла удар по городу Покровск. В результате обстрела взрывной волной повреждены ролетные ворота в гараже пожарной части.

Также российская армия обстреляла Торецк 4 февраля. Один человек погиб, двое ранены.

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