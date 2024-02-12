Россияне обстреляли Селидово в Донецкой области, среди раненых - дети

12 февраля около 00:30, российские войска совершили обстрел частного сектора Селидово тремя ракетами С-300.

В результате атаки ранены 63-летняя женщина и двое ее внуков - 10 и 17 лет.

Всех пострадавших с минно-взрывными травмами и убойными ранами доставили в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Кроме того, в результате российской атаки повреждены по меньшей мере 15 частных домовладений и линии электропередач.

Фото: Россияне обстреляли Селидово в Донецкой области (t.me/pgo_gov_ru)

Обстрел Селидового

Российские захватчики в ночь на 8 февраля обстреляли город Селидово в Донецкой области. В результате атаки погиб один человек, еще семеро - получили ранения. Россияне семь раз обстреляли город. Из-под завалов спасли три человека.

Кроме того, при обстреле Селидового 8 февраля российские войска использовали ракету Северной Кореи КN 23.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.