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Россияне обстреляли Селидово в Донецкой области, среди раненых - дети

Фото: Россияне обстреляли Селидово в Донецкой области (t.me/pgo_gov_ru)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 12 февраля российские захватчики обстреляли Селидово в Донецкой области. В результате атаки пострадали три человека, среди которых - двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в Telegram.

12 февраля около 00:30, российские войска совершили обстрел частного сектора Селидово тремя ракетами С-300.

В результате атаки ранены 63-летняя женщина и двое ее внуков - 10 и 17 лет.

Всех пострадавших с минно-взрывными травмами и убойными ранами доставили в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Кроме того, в результате российской атаки повреждены по меньшей мере 15 частных домовладений и линии электропередач.

 

Фото: Россияне обстреляли Селидово в Донецкой области (t.me/pgo_gov_ru)

Обстрел Селидового

Российские захватчики в ночь на 8 февраля обстреляли город Селидово в Донецкой области. В результате атаки погиб один человек, еще семеро - получили ранения. Россияне семь раз обстреляли город. Из-под завалов спасли три человека.

Кроме того, при обстреле Селидового 8 февраля российские войска использовали ракету Северной Кореи КN 23.

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Война России против УкраиныДонецкая область