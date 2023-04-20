Россияне обстреляли села в Запорожской области: погибла семья

"Убили, травмировали, изуродовали судьбы мирных людей - итоги террористических ударов по линии разграничения. Российский снаряд унес жизни семьи в Малой Токмачке: 54-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли на собственном дрове", - написал он.

Кроме того, из-за артиллерийских обстрелов Каменского получила травмы 62-летняя женщина, которая возвращалась домой с полученным хлебом для себя и своих соседей. Ее уже доставила в медицинское учреждение.

Напомним, сегодня жителей Никополя предупредили об угрозе обстрелов со стороны Энергодара.

Кроме того, вчера россияне обстреляли из авиации частные дома в Орехове.

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