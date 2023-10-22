Россияне обстреляли села в Донецкой области, есть жертвы

Так, оккупационные войска обстреляли село Калиновка Бахмутского района. От полученных травм, находясь на территории собственного домовладения, погиб местный житель 58 лет.

Кроме того, россияне обстреляли из миномета село Васюковка Бахмутского района. От прямого попадания снаряда в легковой автомобиль умер 61-летний мужчина.

К тому же в селе Нетайлово Покровского района от обстрела получил телесные повреждения 19-летний юноша, а в городе Торецк в результате вражеского обстрела получили контузии 59-летняя женщина и мужчина 60 лет.

Также взрывами повреждены частные домовладения, многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Ситуация в Донецкой области

Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Недавно россияне нанесли удар ракетой "Искандер" по Константиновке Донецкой области. Среди раненых есть ребенок.

До этого россияне по артиллерии обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, есть раненые.

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