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Россияне обстреляли из РСЗО жилые дома Днепропетровской области, четверо пострадавших

Фото: Россияне обстреляли из РСЗО жилые дома Днепропетровской области, четверо пострадавших (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне утром обстреляли село Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области. В результате ударов пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД Украины.

Как пишет министерство, россияне ударили по Алексеевке из РСЗО около 5:25. Во время обстрелов были повреждены: 

  • 4 жилых дома; 
  • здание; 
  • 4 автомобиля. 

"Кроме того, в течение суток армия России била по Никополю, Марганецкой и Мировской громаде. Повреждены 14 частных жилых домов, хозяйственные постройки, коммунальное предприятие, объект инфраструктуры, магазин, легковые автомобили и сельскохозяйственный транспорт, оборвана линия электросетей", - пишет пресс-служба.  

В результате утренних обстрелов известно о 4 пострадавших.

 

Фото: Россияне обстреляли из РСЗО жилые дома Днепропетровской области, четверо пострадавших (t.me/mvs_ukraine)

Ситуация в Днепропетровской области 

Российские террористы почти ежедневно наносят удары по Днепропетровской области с другого берега реки Днепр. Чаще всего под обстрелы попадает Никополь и район. Вследствие обстрелов тяжелой артиллерией ущерб и разрушения испытывают дома и инфраструктура региона.

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