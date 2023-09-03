Как пишет министерство, россияне ударили по Алексеевке из РСЗО около 5:25. Во время обстрелов были повреждены:

4 жилых дома;

здание;

4 автомобиля.

"Кроме того, в течение суток армия России била по Никополю, Марганецкой и Мировской громаде. Повреждены 14 частных жилых домов, хозяйственные постройки, коммунальное предприятие, объект инфраструктуры, магазин, легковые автомобили и сельскохозяйственный транспорт, оборвана линия электросетей", - пишет пресс-служба.

В результате утренних обстрелов известно о 4 пострадавших.

Фото: Россияне обстреляли из РСЗО жилые дома Днепропетровской области, четверо пострадавших (t.me/mvs_ukraine)

Ситуация в Днепропетровской области

Российские террористы почти ежедневно наносят удары по Днепропетровской области с другого берега реки Днепр. Чаще всего под обстрелы попадает Никополь и район. Вследствие обстрелов тяжелой артиллерией ущерб и разрушения испытывают дома и инфраструктура региона.