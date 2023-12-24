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Россияне обстреляли прифронтовые Очеретино и Нью-Йорк, есть раненые

Донецкая область, Воскресенье 24 декабря 2023 21:19
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Россияне обстреляли прифронтовые Очеретино и Нью-Йорк, есть раненые Фото: россияне сегодня обстреляли Донецкую область (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские военные обстреляли сегодня, 24 декабря, прифронтовые Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области. В результате вражеских обстрелов пострадали гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

"Сегодня российская армия сосредоточила внимание на поселках, где отсутствуют какие-либо объекты военного назначения. По предварительным данным, против мирных людей она применила управляемые авиационные бомбы", - рассказали в прокуратуре.

Так, в поселке Очеретино пострадал 62-летний мужчина, ехавший в автомобиле. Он получил ранение бедра и минно-взрывную травму.

Еще двое мирных жителей, 68-летний мужчина и его 64-летняя жена, получили ранения в поселке Нью-Йорк. Они в момент вражеских обстрелов находились в собственном дворе.

"Супруги смогли дойти до соседей, которые и вызвали "скорую". У пострадавших - осколочные ранения", - добавили в прокуратуре.

По фактам вражеских обстрелов уже ведется досудебное расследование. Прокуратура расследует нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, вчера россияне атаковали предприятие в Курахово Донецкой области. В результате вражеского обстрела пострадали 5 человек. Раненых доставили в больницу, но состояние одного из них оценивалось как тяжелое.

Кроме того, на днях россияне сбросили две авиабомбы на Торецк в Донецкой области. Тогда в результате вражеской атаки погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

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