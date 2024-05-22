Россияне обстреляли Покровск: есть жертвы, среди раненых - ребенок

По данным следствия, 21 мая, в 23:00, войска РФ нанесли ракетный удар по территории с. Рог в Покровске.

"Попадание произошло во дворе частного дома, где жила семья. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 52-летний мужчина и его жена 46 лет. Десятилетний сын супругов получил минно-взрывную травму", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела Покровска 21 мая (t.me/pgo_gov_ua)

В результате взрыва также травмирован 24-летний житель соседнего дома.

"Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь", - добавили в ведомстве.

Взрывом повреждены 3 дома и газопровод. Предварительно российские оккупанты применили для атаки на мирный населенный пункт ракету "Искандер".

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Покровска и области

Российские войска постоянно обстреливают города и села Донецкой области, в частности Покровск. К примеру, российские войска 5 апреля обстреляли город, атаковав частный сектор. Тогда ранения получили пять человек, в том числе 14-летний парень.

Всего за сутки, по данным на 22 мая, россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 430 человек, в том числе 40 детей.