RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли предприятие в Донецкой области: трое работников ранены

Фото: россияне обстреляли предприятие в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Вечером вторника, 3 октября, российские войска обстреляли предприятие в Донецкой области. Ранения получили три работника, которые как раз вышли в ночную смену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Около 18:50 российская армия нанесла удар по пгт Вишневому Селидовской территориальной громаде. В эпицентре попадания средств поражения оказалась территория одного из частных предприятий", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, на момент вражеской атаки в помещении находились только что заступившие в ночную смену рабочие.

"Двое мужчин 27 и 33 лет и 37-летняя женщина получили телесные повреждения. С множественными ранениями и переломами они срочно госпитализированы в городскую больницу", - добавили в Офисе.

 

Последствия обстрела предприятия в Донецкой области (t.me/pgo_gov_ua)

В результате обстрела почти половина здания цеха разрушена. Повреждены автомобили, грузовые прицепы, кровля и ворота гаражей.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают села и города Донецкой области, даже те, что расположены в относительном тылу. Причем, предприятия оккупанты атакуют одними из первых. Например, в Краматорске и Славянске не раз фиксировались "прилеты" по объектам промышленности. Например, 2 октября, захватчики из артиллерии обстреляли сельхозпредприятие в Донецкой области. В результате атаки пострадали люди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область