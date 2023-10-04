Россияне обстреляли предприятие в Донецкой области: трое работников ранены

"Около 18:50 российская армия нанесла удар по пгт Вишневому Селидовской территориальной громаде. В эпицентре попадания средств поражения оказалась территория одного из частных предприятий", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, на момент вражеской атаки в помещении находились только что заступившие в ночную смену рабочие.

"Двое мужчин 27 и 33 лет и 37-летняя женщина получили телесные повреждения. С множественными ранениями и переломами они срочно госпитализированы в городскую больницу", - добавили в Офисе.

Последствия обстрела предприятия в Донецкой области (t.me/pgo_gov_ua)

В результате обстрела почти половина здания цеха разрушена. Повреждены автомобили, грузовые прицепы, кровля и ворота гаражей.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают села и города Донецкой области, даже те, что расположены в относительном тылу. Причем, предприятия оккупанты атакуют одними из первых. Например, в Краматорске и Славянске не раз фиксировались "прилеты" по объектам промышленности. Например, 2 октября, захватчики из артиллерии обстреляли сельхозпредприятие в Донецкой области. В результате атаки пострадали люди.