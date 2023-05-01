Россияне обстреляли образовательное учреждение в Черниговской области: погиб ребенок

"Около 15:37 зафиксировано попадание в образовательное учреждение (не работает) Новгород-Северского района. Есть данные о гибели ребенка, находившегося неподалеку", - написал он.

При этом информация о потерпевших уточняется.

Напомним, за прошедшую неделю россияне усилили обстрелы приграничья Черниговской области.

Кроме того, сегодня оккупанты уже обстреливали пограничные области Украины, в результате чего возник пожар в старом здании церкви.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.