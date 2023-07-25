Россияне обстреляли оккупированные Олешки, чтобы дискредитировать ВСУ

Российские военные вечером вторника, 25 июля, обстреляли временно оккупированные Олешки, Херсонской области.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
"Сегодня оккупационные российские войска совершили очередную провокацию, обстреляв Олешки, с целью дискредитации Сил обороны Украины", - написал он.
По его словам, о пострадавших пока не известно, однако информация уточняется.
Ранее украинское командование сообщало, что силы обороны активно готовят плацдарм для наступления на юге Украины. Речь идет об уничтожении линий поставок, командных пунктов и складов врага.
Недавно пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк анонсировала новые "жесты доброй воли" от оккупантов.
Также недавно ВСУ ударили по месту сосредоточения оккупантов в Херсонской области. Были уничтожены несколько единиц вражеской техники и состав беспилотников.
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