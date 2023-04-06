Россияне обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии

В четверг, 6 апреля, российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
"Вновь обстрелы, опять Никопольский район под вражеским огнем. В течение дня оккупанты дважды ударили по району: попали по Марганецкой общине и по самому Никополю из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.
По словам Лукашука, в результате обстрела люди не пострадали. В настоящее время уточняются последствия атак.
Напомним, в среду, 5 апреля, российские оккупанты обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадали дома и электросети.
Также ранее мы писали, что 31 марта российские войска дважды обстреляли Марганецкую общину Никопольского района.
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