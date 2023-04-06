Россияне обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Вновь обстрелы, опять Никопольский район под вражеским огнем. В течение дня оккупанты дважды ударили по району: попали по Марганецкой общине и по самому Никополю из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

По словам Лукашука, в результате обстрела люди не пострадали. В настоящее время уточняются последствия атак.