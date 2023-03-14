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Россияне обстреляли Никопольский район и повредили частные дома (фото)

Фото: Россияне обстреляли Никопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 14 марта, российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области и разрушили частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Сегодня с утра до самого вечера от обстрелов пострадал Никопольский район. Враг атаковал район тяжелой артиллерией и БпЛА. Пострадали Покровская, Никопольская и Марганецкая общины. Прошло без пострадавших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Покровской общине из-за обстрелов загорелись хозяйственное сооружение и авто. Пожар спасатели потушили.

"Повреждены магазин и частное предприятие, 10 домов и 5 хозяйственных сооружений, микроавтобус. Два автомобиля повреждены, еще один - уничтожен. Побиты газопроводы и линии электропередач", - рассказал глава области.

В Никополе тоже зафиксировали повреждения из-за обстрелов РФ. Там повреждено частное предприятие и 6 домов. В Марганецкой общине последствия обстрелов еще выясняются.

Напомним, что сегодня, 14 марта, в Днепропетровской области украинские военные сбили российского беспилотника. Наверное, это был разведывательный дрон.

В понедельник, 13 марта, российские военные обстреляли три общины в Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадало предприятие.

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