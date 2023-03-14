Россияне обстреляли Никопольский район и повредили частные дома (фото)

"Сегодня с утра до самого вечера от обстрелов пострадал Никопольский район. Враг атаковал район тяжелой артиллерией и БпЛА. Пострадали Покровская, Никопольская и Марганецкая общины. Прошло без пострадавших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Покровской общине из-за обстрелов загорелись хозяйственное сооружение и авто. Пожар спасатели потушили.

"Повреждены магазин и частное предприятие, 10 домов и 5 хозяйственных сооружений, микроавтобус. Два автомобиля повреждены, еще один - уничтожен. Побиты газопроводы и линии электропередач", - рассказал глава области.

В Никополе тоже зафиксировали повреждения из-за обстрелов РФ. Там повреждено частное предприятие и 6 домов. В Марганецкой общине последствия обстрелов еще выясняются.