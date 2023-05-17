Россияне обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии: есть разрушения

"В течение дня оккупанты трижды ударили по Никопольскому району. Били из тяжелой артиллерии, попали по Мировской и Марганецкой общинам. Есть разрушения", - говорится в сообщении.

В Мировской общине повреждены почта, магазин, учебное и медицинское заведения, авто медицинской помощи, админздание, агропредприятие. Кроме этого, повреждены двухэтажка, 11 частных домов, хозяйственное сооружение, легковой автомобиль, пасека, газопроводы и линии электропередач.

В Марганецкой общине, которая под вражеский огонь попала днем и вечером, разрушено здание агрофирмы. Последствия атаки устанавливаются.

Также вечером поступило сообщение об обстреле с РСЗО территории Межевской общины Синельниковского района. Пострадавших нет, данные по разрушениям уточняются.