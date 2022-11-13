RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли Никопольский район: есть риск повторных атак

Иллюстративное фото: россияне обстреляли Никопольский район (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли территорию Никопольского района в воскресенье, 13 ноября. Жителей просят находится в укрытиях, ведь существует риск повторных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской районной государственной администрации Евгения Евтушенко.

"Друзья, сейчас ордынцы совершили обстрелы одной из территорий района. Есть риск повторных обстрелов прибрежных населенных пунктов", - написал он.

Евтушенко призвал жителей покинуть улицы и находиться в здании или укрытии.

Напомним, ночью россияне снова обстреляли Никопольский район, две женщины получили ранения.

Вчера вечером оккупанты били из тяжелой артиллерии по Мировской общине в Никопольском районе Днепропетровской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьНикополь