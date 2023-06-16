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Россияне обстреляли Никополь: есть погибший и раненая

Фото: Обстрелы Никополя (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 16 июня, обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"К сожалению, снова потеря. Во время последнего обстрела Никополя погиб 81-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также пострадала женщина 78 лет. У нее осколочное ранение.

"На месте атаки работают спасатели", - добавил Лысак.

Обстрелы Никополя и Днепропетровской области

Войска РФ атакуют Днепропетровскую область практически ежедневно, и вражеским обстрелам чаще всего подвергается Никопольский район и сам город

Для своих ударов по Никополю российские захватчики активно используют тяжелую артиллерию. Так, ранее в результате вражеских обстрелов города были повреждены частные дома, газопровод и линия электропередач.

Недавно российские военные в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. На этот раз под вражескую атаку попал Никополь и населенные пункты Марганецкой и Мировской общин.

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Российская ФедерацияНикопольДнепропетровская областьВойна в Украине