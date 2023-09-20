Россияне обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге

Он отметил, что ПВО хорошо отработала по враждебным БПЛА, однако есть и попадание на территории Кременчугского НПЗ.

"Произошел пожар. На месте работают все соответствующие службы. Работа завода временно прекращена", - сообщил Лунин.

Глава ОВА добавил, что по состоянию на данный момент информации о пострадавших нет.

Ночная атака 20 сентября

Ночью 20 сентября захватчики запустили несколько групп дронов-камикадзе по территории Украины. Запуски производились из Курской и Белгородской областей РФ.

Воздушные силы ВСУ предупредили о том, что вражеские БПЛА могут менять маршруты, из-за чего тревога была объявлена во многих регионах Украины. Позже стало известно о взрывах в Полтавской области.

В Гнештабе ВСУ отчитались, что враг запустил 24 "шахеда", 17 из которых были уничтожены силами ПВО.

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